Davidemaggio.it - Stucky 2 ci sarà?

è stato un esperimento gradevole e ben realizzato. Ha offerto al pubblico italiano un tipo di visione diversa dal solito, con una prima serata più breve e un’indagine stile tenente Colombo, con il colpevole svelato fin dall’inizio. Tuttavia, mentre la prima stagione si conclude su Rai 2, non ci sono conferme sulla realizzazione della seconda, e il pubblico non sa se ritroverà l’ispettore interpretato da Giuseppe Battiston.Dal momento che l’attore difficilmente si tirerebbe indietro dinanzi alla possibilità di tornare a vestire i panni del protagonista, e considerato che ci sono ancora diversi romanzi di Fulvio Ervas ai quali attingere per le trame, grossi dubbi su un rinnovo non dovrebbero esserci.Tanto più che gli ascolti si sono rivelati positivi. E’ vero che l’8% raggiunto all’esordio non è stato più replicato, con un andamento dapprima calante e poi in ripresa che ha portato i primi cinque appuntamenti a registrare una media del 7.