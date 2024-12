Ilrestodelcarlino.it - "Stop ai sacchetti blu con microchip: che errore"

"Da Recanati riciclona a Recanati pasticciona". L’opposizione bolla come una "scelta superficiale e un passo indietro" la decisione dell’amministrazione – presa con il Cosmari – di abolire nel prossimo anno iblu con ilper la raccolta porta a porta della plastica, con la contestuale realizzazione di "green point" per umido, vetro e indifferenziato. In un post si paventa che questo possa essere un "tana liberi tutti" per i furbetti e comportare "la perdita progressiva degli obiettivi raggiunti, che avevano portato la città tra le migliori della provincia raggiungendo oltre l’80 per cento della differenziazione. Il risparmio di oggi sarà un costo per i nostri figli, in termini di aumento dei rifiuti e di ricadute sulla salute. Siete davvero disposti a risparmiare soldi che vi saranno chiesti indietro sotto altre forme?" Sul tema pesa ancora – si ricorda nel post – la scelta dell’ubicazione della nuova discarica: "Poiché non riescono a individuare il luogo e ad arginare gli aumenti della Tari, si individuano risorse distruggendo i traguardi raggiunti".