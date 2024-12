Metropolitanmagazine.it - Sophie Codegoni ha depositato agli atti oltre 3 mila pagine di messaggi ricevuti dall’ex Basciano: “Devi morire”

sta esaminando insieme al suo avvocato3.000di documenti, tra cui numerosi, che sono stati depositaticompagna,. Questo materiale, che comprende una vasta quantità di comunicazioni, è stato raccolto durante il loro periodo di relazione e sta ora diventando centrale nel processo legale in corso.ha dichiarato di essere impegnato in queste ore per esaminare ogni detto, al fine di preparare una difesa adeguata e rispondere alle accuse mosse nei suoi confronti.Nel corso della trasmissione, sono state lette alcune frasi che il deejay avrebbe inviato a, contenute nei documenti legali. Tra queste, frasi particolarmente dure, come: “Con tutto quello che mi hai fatto penarem0rire”, “Carogna maledetta che non sei altro”, e “Rispondimi o finisci male”.