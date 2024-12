Thesocialpost.it - Siracusa, incidente mortale nel pomeriggio: morto 17enne

Tragedia a Carlentini: M.F., 17 anni, ha perso la vita in un drammaticostradale avvenuto poco dopo le 14 in via Madonna delle Grazie, nei pressi dell’Eurospin. Il giovane, studente di quinta superiore dell’istituto industriale locale, era in sella alla sua moto da enduro quando si è scontrato con una Renault Modus guidata da una donna del posto. Le cause esatte dell’sono ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri di Carlentini e della compagnia di Augusta. Pare che la conducente abbia cercato di evitare l’impatto, ma senza successo.A seguito dello scontro, il ragazzo è stato sbalzato violentemente dalla moto, finendo su un cordone di cemento che delimitava la strada. Lanciato immediatamente l’allarme, sul luogo sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della polizia municipale, i medici del 118 e l’elisoccorso.