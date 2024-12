Sci alpino | cancellata la seconda prova di discesa libera a Beaver Creek per preservare gli atleti

Leggi su Sportface.it

Ladi, in programma oggi alle ore 19.00 italiane, è stata. Nessun motivo meteorologico alle spalle della decisione, dal momento che le condizioni della Birds of Prey sono ottimali; l’annullamento è arrivato per motivi fisici, dal momento che il race director, l’italiano Markus Waldner, ha deciso di evitare il sovraccarico e digli, che altrimenti sarebbero scesi in pista per cinque giorni consecutivi. Il programma a questo punto prevede che domani si disputi l’ultimacronometrata prima del grande inizio di venerdì con la primastagionale della Coppa del Mondo 2024/25; sabato è previsto poi il Super-G, mentre l’intenso fine settimana statunitense sulle nevi del Colorado si chiuderà domenica con lo slalom gigante.