Sanremo Giovani, chi sono tutti i 12 concorrenti in semifinale

Vale Lp e Lil Jolie, Questo e Quello e Angelica Bove.gli ultimi tread aver staccato il pass per ladi, in programma il 10 dicembre. La serata promette tante scintille con sei sfide a eliminazione diretta fra i 12 artisti sul palco: sei di loro accederanno poi alla finalissima del 18 dicembre, in prima serata su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti e Alessandro Cattelan, dove si scopriranno i nomi delle quattro Nuove Proposte per il Festival di2025. A valutarne le performance, durante le quattro eliminatorie, è stata una giuria composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. A loro siaggiunti altri due giurati “non in onda”, ossia Claudio Fasulo e Carlo Conti.Alessandro Cattelan sul palco di2024 (Getty Images).