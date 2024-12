Tpi.it - Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie 3: tutto quello che c’è da sapere sul film

di– Nonle mie3: trama, cast e streaming delQuesta sera, mercoledì 4 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in ondadi– Nonle mie3 (Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu?),commedia francese del 2021 diretto da Philippe de Chauveron. Si tratta del terzodi una serie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaChinon. Claude e Marie Verneuil hanno deciso di fare una cenetta intima per il loro 40º anniversario di matrimonio, ma non hanno fatto i conti con le loroe i rispettivi mariti. Infatti, a loro insaputa, le ragazze hanno organizzato una grande festa a sorpresa, alla quale hanno invitato anche i genitori di Rachid, Chao, Charles e David.di– Nonle mie3: il castAbbiamo visto la trama didi– Nonle mie3, ma qual è il cast completo del? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:Christian Clavier: Claude VerneuilChantal Lauby: Marie VerneuilAry Abittan: David BenichouMedi Sadoun: Rachid BenassemFrédéric Chau: Chao LingNoom Diawara: Charles KoffiFrédérique Bel: Isabelle Verneuil-BenassemÉmilie Caen: Ségolène Verneuil-LingÉlodie Fontan: Laure Verneuil-KoffiAlice David: Odile Verneuil-BenichouPascal Nzonzi: André KoffiSalimata Kamate: Madeleine KoffiDaniel Russo: Isaac BenichouNanou Garcia: Sarah BenichouAbbes Zahmani: Mohamed BenassemFarida Ouchani: Moktaria BenassemBing Yin: Dhong LingHeling Li: Xhu LingLoïc Legendre: Luca BottaleTatiana Rojo: Viviane KoffiJochen Hägele: Helmut SchäfferStreaming e tvDove vederedi– Nonle mie3 in diretta tv e live streaming? Il, come detto, va in onda stasera – 4 dicembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 1.