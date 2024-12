Formiche.net - Quando un cannone sparava su Parigi. I 100 anni del film “Entr’acte”

Non era affatto facile negliSettanta, per ragazzi al primo anno di università, con il sogno di studiare il cinema, accedere al patrimonio cinematografico “classico”. Per i“vecchi”, “classici”, “del muto”, i docenti universitari, pochi, avevano a disposizione qualche copia in 16 mm. Altre opere (scelta limitata) erano affittabili da un paio di circuiti di distributori in 16mm, tra i quali la gloriosa San Paolo: a queste piccole società di distribuzione si deve diffusione della cultura cinematografica dal dopoguerra agliSettanta: erano una enciclopedia visiva insostituibile.Le proiezioni grazie ai cigolanti proiettori in 16mm, con le casse talvolta gracchianti, talaltra con il sonoro distorto, avvenivano, in alcuni casi, anche nei licei più “attivi”, grazie a qualche docente studioso di cinema; ma anche a studenti particolarmente interessati alla settima arte (Giuseppe Tornatore, qualche anno fa, mi raccontava, come da solo, dopo aver chiesto il permesso al suo preside di liceo, rimise in funzione un vecchio proiettore 16mm accantonato e attivò un corso di cineforum).