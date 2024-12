Iltempo.it - "Posso dirvelo? Alle riunioni...": M5S, l'attacco frontale di Toninelli a Conte

di Daniloa Giuseppe. L'ex ministro delle infrastrutture e dei trasporti del governo giallo-verde – quello guidato all'epoca dall'attuale leader del Movimento 5 Stelle – ha reagito pubblicamente al video messaggio di Beppe Grillo e ha letteralmente smontato il suo ex presidente del consiglio. Sui suoi canali social e nella sua rubrica “Controinformazione”, l'ex pentastellato ha infatti difeso a spada tratta il garante del Movimento: “Arriva con l'inno d'Europa e dice: sono ottimista. È amatissimo Beppe –si riferisce al video in cui Grillo è apparso a bordo di un carro funebre e ha usato, a suo dire, un linguaggio e una comunicazione vincente rispetto a quella che abitualmente userebbe– vi rendete conto dai formalismi rompic***i di un giuridichese e Azzecca-garbugliese del c* * o? Porca p* * *a!”.