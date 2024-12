Ilfoglio.it - Perché conviene fare il latrinaio in metro a Milano (calcolo bello e completo)

Come commercialista neo diplomato (ragioniere) sono molto contento di esserlo.ha una tratta nuova dipolitana, ben quindici stazioni nuove. Vengono messe a gara altrettante pubbliche latrine. Per l’assegnatario è come vincere la lotteria. Per questo consiglio a chi cerca un’attività remunerativa di partecipare alla gara. Spiego: il canone d’affitto è 3.500 l’anno. Una latrina ubicata dentro lapolitana incassa in media 1.500 euro al giorno. 75 per cento provengono dagli orinatoi. E’ chiaro che gli incassi variano, se la stazioneè su un interscambio di due linee il guadagno è maggiore. c’è più movimento. La media è quella detta prima, 1.500 euro al giorno. sono 500 mila euro di fatturato all’anno. Spese: disinfettanti, 900 euro. Lavandini sradicati da vandali, 26 mila euro.