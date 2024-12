Ilrestodelcarlino.it - Per Montefelcino un mercatino nella gemellata Loffenau

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

va in Germania per ildi Natale. La trasferta è nel comune tedesco di, gemellato con il nostro paesino da 25 anni. "La nostra cittadina gemella – spiega il sindaco diMaurizio Marotesi – ci ha offerto la possibilità di partecipare al suodi Natale. Opportunità che abbiamo colto con piacere in quanto ci permette di promuovere in Germania le nostre eccellenze locali. Abbiamo avuto l’adesione dei nostri produttori che avranno modo di far conoscere il frutto del loro lavoro ai nostri amici tedeschi". Dal 1999 il Comitato di gemellaggio dipromuove gli scambi socio-culturali con il Comune diper consolidare e approfondire l’amicizia tra le persone per un’Europa sempre più unita. Questo gemellaggio costituisce un elemento fondamentale della relazione amichevole già esistente tra il distretto tedesco di Rastatt e la Provincia di Pesaro e Urbino.