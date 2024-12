Lettera43.it - Omicidio-suicidio ad Altedo, uomo di 71 anni spara alla moglie malata e si uccide

Leggi su Lettera43.it

Tragedia addi Malalbergo, in provincia di Bologna, dove all’alba di mercoledì 4 dicembre si è consumato un caso di. Undi 71ha ucciso ladi 64 con un colpo di pistola per poi rivolgere l’arma verso di sé e togliersi la vita. La donna erada tempo. A trovare i due cadaveri è stata un’infermiera del 118 che, alle 8.30, aveva appuntamento con i due coniugi per alcune cure domiciliari che prestava. Al suo arrivo nessuno avrebbe risposto al citofono ma, avendo trovato la porta socchiusa, è riuscita comunque a entrare nell’abitazione. Qui, sul divano del soggiorno, la tragica scoperta e la chiamata alle forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri sia della locale stazione diche della compagnia di Molinella, oltre a quelli della scientifica.