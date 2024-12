Noir in Festival | il giorno di Joyce Carol Oates

Leggi su Cinefilos.it

Il giovedì del Noir in Festival si prepara ad accogliere uno degli ospiti più attesi di questa edizione, la più grande scrittrice americana vivente, protagonista assoluta della giornata che culminerà con la consegna del Raymond Chandler Award in programma alle ore 18.00 al Teatro Franco Parenti. Al termine della cerimonia, Joyce Carol Oates racconterà al pubblico la sua ultima fatica letteraria, Macellaio (La Nave di Teseo), in dialogo con Antonio Monda e in collaborazione con La Milanesiana. Il 63mo romanzo della grande scrittrice americana si ispira a fatti reali accaduti all'interno di un manicomio femminile, in cui un sadico dottore inizia a praticare crudeli e brutali pratiche mediche su vulnerabili cavie femminili, trascurate dal sistema sanitario.