Ilgiorno.it - Niente e-mail al medico. A Lazzate torna il bigliettino

Per l’Amt di, la richiesta di ricette e prescrizioni mediche potrà essere effettuata anche coi vecchi bigliettini scritti a mano, visto che l’e-fatica a prendere piede e ancora troppi pazienti chiedono appuntamento solo per farsi fare una prescrizione. Dopo il primo mese di funzionamento dell’ambulatoriotemporaneo aperto in largo Martiri delle Foibe (sede Avis) per sopperire alle cessazioni di due medici di medicina generale operanti trae Misinto, Asst Brianza ha deciso di introdurre un correttivo con l’obiettivo di ridurre le liste d’attesa, che qui hanno raggiunto anche picchi di due settimane. Riferendo di un "fenomeno abbastanza inedito", Asst spiega: "Di norma l’accesso agli Amt per richiesta di visita medica avviene mediante appuntamento, lasciando attivo 24 ore su 24 il canale e-per la richiesta di impegnative per farmaci cronici con evasione delle richieste entro le 36 ore.