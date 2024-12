Terzotemponapoli.com - Napoli, Improta: “Passi in avanti da parte dell’estetica del gioco”

Ila Torino ha dimostrato di aver fatto progressi dal punto di vista del. La squadra di Conte ha già raggiunto il record dei nove clean sheet in 14 giornate, ma a Torino si è visto anche altro. Il fatto che Milinkovic-Savic, portiere granata, sia stato il migliore dei suoi in campo la dice lunga. Gli azzurri hanno dimostrato di essere migliorati nella prestazione dei singoli, McTominay su tutti a Torino, ma anche neldi squadra, con diversi interpreti che sanno sacrificarsi per il gruppo.Scudetto? Lo vincerà ilGianni, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a “Radio Goal”, in diretta su Kiss Kiss. L’ex calciatorenopeo ha voluto proprio sottolineare come a Torino sia migliorata anche l’estetica. Poi fa un pronostico di fronte al quale i tifosi sicuramente faranno ogni tipo di scongiuro.