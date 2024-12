Lanazione.it - Montevarchi-Grosseto e Livorno-Sangiovannese. I numeri di due “classiche” del calcio toscano

Arezzo, 04 dicembre 2024 –sono dovuti confrontarsi che un tempo avrebbe dovuto accedere le fantasie e le attese dei tifosi. Il generale calo di interesse non mortifica comunque la storia importante di queste due sfide. Grazie agli storici Leonardo De Nicola e Dimitri Lepri iIniziamo da quella del Brilli Peri che vedrà rossoblù e maremmani sfidarsi per la 47 esima volta in campionato. Il bilancio è a lieve favore delvittorioso in 18 occasioni contro le 17 affermazionine e 12 risultati di parità. In Valdarno sarà questo di domenica il confronto numero 25 con 11 successi dei padroni di casa, 7 pari e 6 affermazioni per gli ospiti. Che non vincono sul terreno rossoblù dal 2 novembre 1946, un digiuno di quasi 80 anni quando si impone per 2 reti a 0 con i gol di Zacchero e del grande centravanti Bartolini nel torneo di serie C.