Lupin III torna al cinema con un nuovo film d’animazione

IIIalcon unUn mix di tradizione e innovazione per il ritorno diIIIIII tornerà presto sul grande schermo con unche combina tradizione e innovazione. Il celebre personaggio prenderà vita nelthe IIIrd The Movie”, annunciato tramite un teaser trailer pubblicato online. Ilarriverà nelle sale nel 2025, a quasi 30 anni dall’uscita dell’ultimoin 2D della serie, “the Third: Dead or Alive”, uscito nel 1996.I volti iconici nel teaser e le celebrazioni in GiapponeIn attesa del trailer completo, che verrà mostrato in Giappone durante i festeggiamenti per i 45 anni del leggendarioIII – Il castello di Cagliostro” diretto da Hayao Miyazaki, il teaser mostra i personaggi più amati della saga.