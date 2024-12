L’uomo che butta per sbaglio 600 milioni in bitcoin | Ho un piano per recuperarli Ma il Comune non vuole

Leggi su Open.online

Nel 2013 James Howells ha accidentalmenteto nella spazzatura un disco rigido contenente circa 8 mila. Oggi queivalgono oltre 600di euro e luidalla discarica di Newport, in Galles. Ha unche definisce «pensato alla perfezione» e si rivolge ai giudici per metterlo in atto promettendo il 10% alla città di Newport. Howells sostiene di aver individuato un’area precisa della discarica in cui si potrebbe trovare la chiavetta con i. Per questo secondola ricerca non sarebbe quella di un ago in un pagliaio, ma ci sarebbero buone probabilità di recuperare il bottino. Iti perLa storia è tragicomica. Howells, 39 anni, afferma che nell’estate del 2013 ha accidentalmente messo il disco rigido contenente il suo portafoglioin una sacchetto nero mentre faceva ordine in ufficio.