Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: il cinese rischia di nuovo col tempo, posizione a doppio taglio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:37 Ancheprobabilmente è stato sorpreso dalla mossa perché sta iniziando a pensare non poco, mani sulla fronte e volto concentrato a cercare di capire la situazione. Per lui ora zona 55 minuti,ha 27’12” sull’orologio.12:34 20. Cf3. Molto umana anche se concede un minimo di spazio a, è una mossa prettamente difensiva.12:33has solved most of his immediate problems, but he’s down to under 30 minutes for 21 moves! #pic.twitter.com/TbIYxngBdd— chess24 (@chess24com) December 4,12:31 Intanto è sceso sotto la mezz’ora a dis. Che è diin guai seri di.12:30 La preferita dei motori ora è Dd2, ma non è tanto facile da trovare. Più umana sembrerebbe Cf3, poi c’è un altro piano con Cf5 che non è intuibilissimo.