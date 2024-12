Lanazione.it - L’Isis Fermi ospita un corso di altissimo livello sull’automazione industriale

Arezzo, 4 dicembre 2024 – In questi giorniundipromosso dall’azienda Omron. Ilè iscritto nella piattaforma Sofia del Ministero della Pubblica Istruzione. La collaborazione dell’Istituto Isisdi Bibbiena con Omron, multinazionale giapponese che opera principalmente nell'automazione, nel campo automotive e quello sanitario, ha portato oggi ad avere in Casentino, unprofessionale per docenti i quali poi potranno trasferire le loro conoscenze ai loro studenti. A rendere possibile questo perè stato Davide Piccinotti, docente di elettronica dell’Istituto che, in contatto con Roberto Giannini, ex dipendente Omron e originario del Casentino, ha introdottoal conSmart Project promosso ogni anno dall’azienda.