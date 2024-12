Gqitalia.it - Le prossime Olimpiadi saranno sulla neve e in Italia

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQare independently selected by GQeditors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Ci siamo da poco tempo lasciati alle spalle le emozioni dei Giochi olimpici estivi di Parigi 2024, ma è già tempo di pensare alla prossima edizione delleche, come vuole l'alternanza,. E sarà proprio l'a ospitarle con l'edizione targata Milano-Cortina 2026.QuandoleinvernaliSegnatevi bene queste date sul calendario, perché in quel periodo l'sarà al centro del mondo: Milano-Cortina 2026 è in programma da venerdì 6 febbraio a domenica 22 febbraio 2026, cui faranno seguito i Giochi paralimpici dal 6 al 15 marzo. Sarà la terza edizione olimpica invernale ospitata indopo la stessa Cortina nel 1956 e Torino nel 2006, la quarta assoluta considerando anche quella estiva di Roma 1960.