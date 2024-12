.com - La Valigia dell’Attore 2024, il programma completo che omaggia Gian Maria Volonté

La, ecco il: ultimo omaggio anel trentennale della sua scomparsa con 3 giorni di proiezioni, incontri e presentazioni editorialiIlha rappresentato un anno intenso di celebrazioni per ricordare, uno degli attori più amati e contestati della storia del cinema italiano. Nel trentennale della sua scomparsa, si sono svolti, in Italia e non solo, eventi, retrospettive e incontri rendendo omaggio al suo immenso talento e al suo impegno civile.A chiudere questo percorso commemorativo sarà il secondo atto del festival La, che si terrà dal 6 all’8 dicembreall’isola di La Maddalena (SS). Organizzata dall’Associazione culturale Quasar, la manifestazione offrirà un percorso culturale di approfondimento tra cinema, incontri e letteratura, celebrando – con ospiti di eccezione – l’eredità artistica e umana di un interprete straordinarioLa serata inaugurale, il 6 dicembre, vedrà protagonista il documentario “– L’uomo dai mille volti”, diretto da Francesco Zippel e distribuito da Lucky Red.