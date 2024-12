Biccy.it - Jessica Morlacchi esce in lacrime dal confessionale: brutta notizia dall’esterno

Poche ore faè stata chiamata indal Grande Fratello, che l’ha informata su un fatto esterno alla casa. La gieffina è uscita daline alcuni suoi compagni hanno fatto capire che il GF ha messo al corrente la cantante della scomparsa del suo amato cagnolino. Anche Deianira Marzano ha confermato quanto detto da alcuni concorrenti: “Come mai piangeva? Purtroppo è venuto a mancare il suo amato cane“. Appenasi è seduta al tavolo con i suoi compagni, Javier Martinez e Luca Calvani le sono stati vicino e l’hanno abbracciata.fatti forza,da lontano hai tutto il nostro affetto,Camillo sarà per sempre con te..mi dispiace tantosappiamo quanto per te era come un figlio.Una donna forte quanto fragile,con un cuore grande a differenza di quello che ci ha fatto vedere #morline #GrandeFratello pic.