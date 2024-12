Inter-news.it - Inter, l’Iliad Goal of the Month non va a Calhanoglu. Il vincitore è un ex!

L’ha ricevuto tanti riconoscimenti in occasione degli ultimi Gran Galà del Calcio, tra cui quello ottenuto da Hakancome uno dei migliori centrocampisti della scorsa Serie A. Il turco non ha la stessa sorte per quanto riguarda il premio per il gol del mese di novembre, che va a un ex.LA NOTIZIA – L’ha pareggiato contro il Napoli con il punteggio di 1-1, nel big match del 10 novembre, grazie al super gol di Hakanda fuori area. Il calciatore turco è stato in lizza per la vittoria delof thecon Gabriele Zappa, candidato per il gol al volo con cui ha regalato al suo Cagliari un sorprendente pareggio nel finale contro il Milan. Alla fine a spuntarla è stato proprio il calciatore dei sardi, risultato essere il più votato dai tifosi nella votazione social indetta dalla Lega Serie A.