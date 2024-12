Romatoday.it - "In the mood for Chet Baker": Trio Gioia, Von Essen, De Lucia al Suburbio

Leggi su Romatoday.it

L'Associazione MUJIC sceglie, per aprire l'ultimo mese dell'anno al "FRIDAY JAZZ" delSocial Club, una formazione fortissima per una dedicata al grandissimo.Giambattista(tromba), Massimo De(batteria), Oliver Von(hammond), riuniti assieme per omaggiare.