Giornalettismo.com - Il sottosegretario Butti su IT Wallet: «L’innovazione darà maggiore efficienza alla gestione dei documenti e alla tutela dei dati»

Leggi su Giornalettismo.com

Il 4 dicembre, il giorno in cui ITviene esteso a tutti i cittadini italiani, è anche il momento in cui ilalAlessiotira un po’ le somme di un’operazione fortemente voluta, secondo le tempistiche e la road map previste, che arriva in anticipo rispetto all’allineamento degli altri stati membri dell’Unione Europea sul tema della digitalizzazione dei. Per questo Alessiosu ITè stato molto chiaro: è un pilastro per la trasformazione digitale del Paese. LEGGI ANCHE > Come caricare i proprisu ITAlessiosu IT, le parole delal«Questa prima versione dell’ITrappresenta un pilastro fondamentale per la trasformazione digitale del nostro Paese – ha spiegato a Giornalettismo -: uno strumento che semplifica la vita dei cittadini, garantendo accesso sicuro e immediato ae servizi essenziali».