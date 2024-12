Il Mondiale per Club 2025 con Inter e Juventus sarà trasmesso in chiaro su Dazn

Leggi su Sportface.it

a trasmettere inilper, con il format nuovo di zecca a 32 partecipanti, a livello globale e dunque anche in Italia. L’accordo raggiunto con la Fifa consentirà alla piattaforma streaming di trasmettere tutte le 63 partite del torneo che si terrà dal 15 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti, conai nastri di partenza, in modo gratuito e in tutto il mondo. Perc’è anche l’opzione di sublicenziare nei vari mercati la trasmissione inad altre tv lineari standard, dunque eventuali altre emittentiessate potranno chiedere la co-esclusiva sul mercato italiano.La partnership inizia con il sorteggio della Coppa del Mondo perFifa, chetrasmetterà in diretta da Miami giovedì 5 dicembre 2024.“Sono lieto di annunciare che la Fifa, in collaborazione cone Fifa+, porterà gratuitamente il meglio del calcio perin tutto il mondo, il che significa che ogni singolo tifoso di calcio in tutto il mondo può vedere i migliori giocatori dei 32 miglioricompetere nella nuova Coppa del Mondo perFifa per essere i primi ‘Campioni del Mondo perFifa’ ufficiali – ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino – La nuova Coppa del Mondo perè un torneo inclusivo e basato sul merito chel’apice del calcio globale per, catturando l’immaginazione di giocatori e tifosi di tutto il mondo.