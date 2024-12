Lanazione.it - Il calcio storico ora è bene culturale: “È espressione dell'identità di Firenze”

, 4 dicembre 2024 - Il Corteoa Repubblica Fiorentina e delsono stati dichiarati beni culturali dal Ministeroa Cultura. Frutto di un lavoro conoscitivo svolto dalla Soprintendenza in collaborazione con l’istituto centrale per il patrimonio immateriale, i rappresentantie comunità cittadine, il Comune e l’Università di. “Il riconoscimento del valoreimmateriale e materiale del corteorituale vivente, di tradizioni, costumi, attori insieme alla manifestazione agonistica del“, ha spiegato la soprintendente Antonella Ranaldi. “Un risultato importante per– aggiunge l’assessora alle tradizioni popolari Letizia Perini – ottenuto grazie all’impegno e alla professionalità di tutte le parti in causa. Il progetto portato avanti dal Ministeroa Cultura per salvaguardare il corteoa Repubblica fiorentina e delvalorizza un patrimonio secolare, garantendo un riconoscimento ufficialee nostre tradizioni e di tutti gli elementi e simboli collegati”.