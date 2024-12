Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 4 dicembre 2024: film e intrattenimento

Su Italia 1 Fiorentina-Empoli, su Canale 5 This is me. Guida aiTv della serata del 4Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 29 novembre? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due dalle 21.20 Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie! 3. Claude e Marie festeggiano 40 anni di matrimonio con una cena romantica, ma le figlie organizzano una festa a sorpresa invitando i suoceri rispettivamente dalla Cina, Costa d’Avorio, Israele e Algeria. Per Claude, accoglierli è una sfida, ma per amore delle figlie cede.