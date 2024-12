Figc | nuovo corso per match analyst a Coverciano

Leggi su Sportface.it

Indetto ilbando per partecipare al prossimoper. 72 ore di lezione specifiche per formare una figura professionale ormai indispensabile negli staff tecnici calcistici. Le tre settimane disi svolgeranno a partire dal prossimo 27 gennaio e fino al 12 febbraio. “Innanzitutto desidero ringraziare il mio predecessore, Antonio Gagliardi, per aver creato questoe per averlo portato a un livello altissimo neldegli anni. Il mio ringraziamento va poi esteso al Settore Tecnico, per avermi scelto per proseguire questo lavoro di formazione. Il programma didattico seguirà quello dei precedenti corsi, ma con anche alcune novità: oltre agli interventi di professionisti nel campo dellaanalysis provenienti da diverse discipline sportive, ci sarà infatti uno spazio dedicato all’analisi del portiere e punteremo molto sulle attività di gruppo, cercando un lavoro partecipativo secondo quelle che sono le indicazioni della Uefa per la didattica”, sottolinea ilcoordinatore del, Renato Baldi, che ricoprirà questo ruolo per la prima volta.