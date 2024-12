Lopinionista.it - Decreto flussi, Renzi: “Il centro migranti in Albania è una buffonata”

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – Il fondatore di Italia Viva Matteoannuncia nell’Aula del Senato il voto contrario del suo gruppo alper il quale il governo ha chiesto il voto di fiducia.contesta non solo il provvedimento, ma anche “la narrazione propagandistica” che il governo usa per raccontare “una realta’ che non esiste” e non solo sui.“Iline’ una delle piu’ grandi buffonate che si potessero pensare, con tanti soldi sottratti al bilancio dello Stato per unpolifunzionale costato un miliardo di euro dei contribuenti e che ora sta dando riparo a cani randagi. A me la sorte dei cani randagi sta a cuore, ma sta meno a cuore di quella degli operai che devono pagare le tasse”, aggiunge annunciando il no del suo gruppo.L'articolo: “Ilinè una” L'Opinionista.