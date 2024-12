Quotidiano.net - David Mayer: il misterioso nome che mette in crisi ChatGPT di OpenAI

Leggi su Quotidiano.net

Negli ultimi giorni, un feno curioso ha catturato l'attenzione degli utenti di: il chatbot diva in crash ogni volta che viene menzionato il". Questo comportamento anomalo ha suscitato una serie di teorie e speculazioni, rendendo ildiun vero e proprio "poison pill" per il sistema. Non si tratta solo di un errore sporadico; test condotti da diversi utenti hanno confermato che il problema si ripete in modo costante, indipendentemente dal contesto della domanda. Quando si cerca di chiedere informazioni su, il chatbot risponde con un messaggio che indica l'impossibilità di generare una risposta e, in alcuni casi, la conversazione termina bruscamente. Le cause di questo malfunzionamento sono ancora oggetto di discussione. Alcuni esperti ipotizzano che potrebbe trattarsi di un bug tecnico, mentre altri suggeriscono che possa essere legato a misure di privacy attuate da