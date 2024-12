Ilrestodelcarlino.it - Crisi climatica e prevenzione. La gestione delle acque

Le alluvioni di questo anno e mezzo sono ancora impresse nella nostra memoria. E spesso il ‘dopo’ diventa il momento in cui ci si interroga su cosa si è sbagliato e cosa si dovrà fare per migliorare. Questo è anche l’obiettivo del convegno organizzato dalla Fai Cisl, all’interno della sede del Consorzio di Bonifica Renana. Il focus è su temi come la "e la". Mentre ‘’ è la parola al centro dell’incontro: "Servono più investimenti per dare nuova linfa alle aree colpite", secondo Raffaella Buonaguro, segretaria nazionale Fai Cisl. Riguardo a questi eventi estremi, che hanno messo ini sistemi idraulici di scolo, i consorzi di bonifica si inseriscono come soggetto "essenziale per la difesa del territorio. Spesso, invece, le istituzioni hanno preferito agire in base all’evento straordinario", commenta Onofrio Rota, segretario generale Fai Cisl nazionale.