Cortinametraggio | nuova apertura dal 17 al 23 marzo 2025

: annunciati i primi nomi della giuria, Andrea Roncato, Pippo Mezzapesa, Sara Ciocca, Leonardo MalteseVenti forti” è il motto della 20ª edizione di, il festival di riferimento per i cortometraggi italiani, fondato e presieduto da Maddalena Mayneri e in co-organizzazione con Giusi Gallotto di Nuove Reti, che si terrà nella splendida cornice di Cortina d’Ampezzo dal 17 al 23. Presentata ufficialmente durante l’81° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, questa edizione promette di essere memorabile, celebrando due decenni di talento e creatività.Barbara Venturato, giovane promessa del cinema italiano, sarà la madrina di questo anno. Nota per le sue performance in L’Italia chiamò di Luca Lucini e Rido perché ti amo di Paolo Ruffini, Barbara incarnerà lo spirito fresco e dinamico del festival.