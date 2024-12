Ilgiorno.it - Congresso Lega in Lombardia, Invernizzi si ritira e attacca: “Una farsa”

Milano, 4 dicembre 2024 –dellain: meno uno. Non è il conto alla rovescia verso l’assise, fissata in realtà per il 15 dicembre, ma l’aggiornamento del “borsino” candidati. Lo storico esponente bergamasco del movimento Cristian, infatti, ha annunciato oggi il suo ritiro dalla corsa. Con motivazioni che paiono destinate a fare rumore, forse persino ben più della eco che avrebbe potuto suscitare il risultato di“nelle urne”., infatti, non esita a parlare di “” e “pagliacciata”. Il motivo? Le modalità di svolgimento, in particolare la trafila per la presentazione ufficiale delle firme necessarie a sostenere le candidature. Sullo sfondo la possibilità – ora definitivamente sfumata con l’addio di? – che la scelta del nuovo segretario lombardo potesse diventare un primo momento ufficiale di messa in dubbio della leadership di Matteo Salvini nel Carroccio.