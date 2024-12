Giornalettismo.com - Come caricare i propri documenti su IT-Wallet

La sperimentazione avviata lo scorso 23 ottobre è, gradualmente, arrivata al termine. Da oggi, mercoledì 4 dicembre 2024, tutti i cittadini italiani potrannosu IT-, una sezione dell’app IO. Per ora, non si parla di “tutti” ia disposizione, ma solo di alcuni. Poi, presumibilmente a partire dalla fine di gennaio 2025, il portafoglio digitale dovrebbe essere esteso anche alla carta d’identità. LEGGI ANCHE > È arrivato il grande giorno di IT: via libera per tutti, con già 450mila utenti All’inizio, questa opportunità di avere ia portata di smartphone all’interno dell’app IO (certificata) era stata “concessa” solamente a 50mila cittadini. Poi, in due step successivi (6 e 20 novembre scorsi) la platea è stata ampliata passando prima a 250mila e poi a un milione.