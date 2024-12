Bergamonews.it - “Cara Santa Lucia…”, a Bergamo tra musica barocca e letture

. La tredicesima edizione diLucia., iniziativa di beneficenza ideata da Alessandro Bottelli nel 2012 e che nel corso degli anni ha coinvolto 160 scrittori e poeti italiani di fama e oltre una trentina di compositori, tra i quali il celebre Ennio Morricone, nella creazione di testi inediti e composizioni originali ispirati alladella luce, dei doni e della vista, si terrà domenica 15 dicembre alle ore 16 nella Chiesa dell’Adorazione all’interno dell’Istituto delle Suore Sacramentine di, in via Sant’Antonino 14.Per la prima volta, la lettura dei testi sarà affidata alle stesse suore Sacramentine, mentre la partele avrà per protagonista l’Ensemble Estro Cromatico, formato da Marco Scorticati (flauto dolce), Elisa Imbalzano (violino), Marco Angilella (violoncello), Davide Pozzi (clavicembalo).