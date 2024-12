Inter-news.it - Campionato Primavera 1, classifica marcatori 13ª giornata. Solo Lavelli

Leggi su Inter-news.it

La tredicesimadel1 ha visto l’Inter perdere contro il Genoa con il risultato di 3-1. Ladopo il weekend negativo per la squadra di Andrea Zanchetta.TREDICESIMA– L’Inter ha perso per 3-1 contro il Genoa alla tredicesimadel1. Il gol di Matteo, il terzo nella competizione italiana, non basta per ottenere almeno un pareggio in trasferta. Ladopo il weekend.114 GOL – Giacomo Gabbiani (Cremonese).9 GOL – Valentino Coveri (Cesena).8 GOL – Tommaso Ghirardello (Genoa), Sandro Bertolucci Noa Marcel (Lecce).7 GOL – Alessandro Bonomi (Milan), Riccardo Braschi (Fiorentina), Lorenzo Riccio (Atalanta), Gianmarco De Biase (Juventus).6 GOL – Tommaso Rubino (Fiorentina), Daniele Caprini Maat (Fiorentina), Leonardo Graziani (Roma), Diego Pugno (Juventus), Nicolò Franzoni (Torino), Emanuele Zanaboni (Monza), Borna Knezovic (Sassuolo).