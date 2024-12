Thesocialpost.it - Brian Thompson, ceo di United Healthcare, ucciso davanti all’Hilton hotel di New York

Leggi su Thesocialpost.it

A New, l’amministratore delegato di, è statoa colpi d’arma da fuocosulla Sessantunesima strada. L’omicidio è avvenuto poco dopo le 7 del mattino (ora locale).AgguatoSecondo le prime informazioni,, 50 anni, è stato colpito al petto da un uomo con il volto coperto mentre si accingeva a entrare nell’per un appuntamento di lavoro. Il killer lo attendevaall’ingresso e ha sparato più colpi a distanza ravvicinata.La vittima è stata trasportata d’urgenza al Mount Sinai hospital in condizioni critiche, ma è deceduta poco dopo il ricovero. L’omicida, descritto come un uomo completamente vestito di nero, è ancora in fuga. Testimoni affermano che l’assassino sarebbe scappato in bicicletta dopo l’agguato.