Infobetting.com - Bournemouth-Tottenham (giovedì 05 dicembre 2024 ore 21:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

sono separati da soli due punti in classifica e questo è certamente un fatto positivo per Andoni Iraola mentre ad Ange Postecoglou si chiede qualcosa in più di un settimo/ottavo posto perdipiù stentato. Non sarà la partita di cartello di questa tredicesima giornata ma potrebbe essere una delle più divertenti, con tante .InfoBetting: Scommesse Sportive e