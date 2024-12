Arriva il disco di famiglia dei fratelli Mattei | Thasup e Mara Sattei annunciano l’uscita di un joint album

Leggi su Open.online

«Casa è da sempre il nostro porto sicuro, il posto dove tutto si ferma e ci siamo solo noi e la musica», «Qui è dove nasce tutto e, ancora oggi, quando ci guardiamo pensiamo a quante cose abbiamo fatto e a quante ne faremo». A parlare sono i, anche se il largo pubblico li conosce come, giovane producer che ha rivoluzionato la scena urban italiana, e, una delle nuove voci femminili del pop di maggior successo. Le loro strade si sono spesso incrociate felicemente, il prossimo 13 dicembre però i due per la prima volta si metteranno in gioco insieme con un, Casa Gospel, che si preannuncia come uno dei più attesi dell’intera stagionegrafica italiana. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da thavide (@)La carriera dei dueA soli 23 anni,conta oggi dueall’attivo (più uno, sFaCioLaTe miXTaPe –d’oro -, sotto l’alias yungest Moonstar) e oltre 3 miliardi di stream totali.