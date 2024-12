Ilfattoquotidiano.it - Anche i tedeschi sono stufi delle loro regole. Bundesbank: “Allentare i vincoli di bilancio per favorire gli investimenti”

Una colomba volteggia sul nido dei falchi. Dalla, la banca centrale tedesca, bastione della severità e del rigore nella gestionefinanze pubbliche, arriva un segnale inatteso. Il presidente Joachim Nagel, si dice a favore di una riforma del cosiddetto freno al debito, la regola ancorata alla costituzione tedesca che impedisce di superare lo 0,35% di indebitamento in, e che ha portato alla rottura della coalizione del governo di Olaf Scholz.Averedimeno dure, per affrontare le minacce strutturali, come l’aumentospese per la difesa e l’ammodernamentoinfrastrutture, “sarebbe un approccio intelligente”, ha detto Nagel parlando al quotidiano inglese Financial Times.perché, ha insistito, l’economia più grande d’Europa si trova di fronte a prospettive “complicate” e “deboli”.