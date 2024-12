Lanazione.it - Alzheimer, Orvieto chiede più sostegno: “Serve un centro diurno per pazienti e familiari”

Leggi su Lanazione.it

, 4 dicembre 2024 – Un servizio importante per fronteggiare l'e le altre forme di degenerazione cognitiva che adcolpiscono moltissimi anziani, ma la strada da percorrere è ancora lunga. Di questi temi e dei progetti messi in campo dalla Asl e dal Distretto sanitario si è parlato nel corso di un convegno organizzato all'hotel Gialletti dalla dottoressa Viviana Nicosia, geriatra, responsabile deldei Disturbi cognitivi e delle demenze del Distretto. Nel corso del convegno a cui hanno preso parte numerosi medici di base dell'orvietano è stato inquadrato il problema generale legato alle varie forme di demenze. Si è parlato soprattutto del progetto avviato addalla dottoressa Nicosia lo scorso settembre con ilper i disturbi cognitivi e la demenza che rappresenta l'unico presidio in questo ambito nel territorio comunale.