Zonawrestling.net - WWE: A Saturday Night’s Main Event Liv Morgan difenderà il titolo femminile contro Iyo Sky

Leggi su Zonawrestling.net

Dopo essere divenuta prima sfidante e dopo aver vinto il War Games di Survivor Series, Iyo Sky trova finalmente il suo momento per sfidare Live tentare di conquistare il WWE Women’s World Championship.L’insi terrà al prossimo PLE della compagnia,, come ben visibile dalla grafica sottostante.Official graphic for Livvs IYO SKY atNight's! #WWERAW pic.twitter.com/skHjeJHvsz— ?????? (@WrestlingCovers) December 3, 2024