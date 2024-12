Quotidiano.net - Vietnam, il caso della miliardaria condannata a morte per frode bancaria. Si salverà solo se paga 9 miliardi di dollari

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 3 dicembre 2024 – Truong My Lan, imprenditriceita tra le persone più ricche del paese, ha perso l’appello che l’avrebbe salvata dalla condanna a, inflitta per aver architettato la più grandedel mondo. Ora, la 68enne ha una sola possibilità di salvarsi la vita: restituire il 75% di quanto avrebbe indebitamente sottratto. Se lo farà, la sentenza sarà commutata in ergastolo. La frondepiù grande del mondo Secondo la sentenza del tribunale di primo grado che ha giudicato Truong My Lan ad aprile, l’imprenditrice era arrivata a controllare segretamente la Saigon Commercial Bank, il quinto più grande istituto di credito del paese, e tramite essa aveva elargito grossi prestiti ad altre società che controllava o con cui aveva legami, causando ingenti perdite all’istituto finanziario.