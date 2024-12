Lanazione.it - Vannini e la paura per Bove: “Soccorsi tempestivi. Oggi Curi si sarebbe salvato”

Perugia, 3 dicembre 2024 – “E pensare che Renatoquella partita non avrebbe dovuto giocarla. ”. Era il 1977 e allo stadio di Pian di Massiano, il Perugia primo in classifica a pari merito con Juventus e Milan, stava affrontando proprio la Vecchia Signora. Il numero 8 del Grifo aveva recuperato in extremis dall’infortunio ed era regolarmente in campo, schierato da Ilario Castagner. Gara bloccata nel primo tempo. Al via, nella ripresa, il calciatore biancorosso si accascia improvvisamente al suolo, su un terreno zuppo d’acqua. E non si alzerà più. Accanto a lui, in campo, c’era Franco. “Sono stati attimi terribili, anche se non avevamo piena coscienza di quanto stava accadendo, abbiamo saputo soltanto a fine gara che Renato era morto”, raccontal’ex giocatore biancorosso. Sono trascorsi 47 anni da quella tragedia.