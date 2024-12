Ilfattoquotidiano.it - Urgenza, soccorsi ed elicotteri: ecco i 41 minuti chiave nell’inchiesta sulla tragedia del fiume Natisone. Così si è arrivati a quattro indagati

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La piena e l’allarme. La paura trasformata nel giro di pochiin disperazione. L’intervento dalla terra e dal cielo che non è servito ad evitare la morte di tre ragazzi, il 31 maggio scorso, travolti dalla piena delmentre si tenevano abbracciati disperatamente. Premariacco, Palmanova, Udine e Venezia sono i vertici spaziali del quadrilatero in cui si è consumata lache ha portato ora all’iscrizione dei nomi di un infermiere e di tre vigili del fuoco nel registro degliper omicidio colposo.I 40Quarantacostituiscono, invece, il perimetro temporale – dalle 13.29 alle 14.10 – in cui le angoscianti richieste di auto si sono incrociate nell’etere con la difficoltà di comprendere la situazione e di mobilitare inel modo più efficace possibile.