Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-12-2024 ore 12:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdetrovati dalla redazione chiusa via Latina per lavori da Largo tacchi Venturi e via Franco Bartoloni coda per incidente su via Appia Nuova all’altezza di via Clelia in via di Tor Pignattara è in via di Porta Furba è un cantiere di lavori la causa delle code tra via Ciro da Urbino e via Tuscolana un altro incidente rallenta ilin via Cristoforo Colombo all’altezza di viale dell’ Oceano Pacifico fino al 9 dicembre divieto di transito su via della Pisana 3 a via di Monte stallonara via di Malagrotta nelle due direzioni inevitabili le ripercussioni alin tutta la zona per i dettagli di queste date notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità