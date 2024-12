Ilrestodelcarlino.it - Tensione in casa Fermana. Rimonta dura da digerire

Una domenica che è passata da magica a stregata nel giro di appena un quarto d’ora, quelli intercorsi tra i due gol messi a segno dal Termoli con lache si è vista scappare di mano la prima vittorialinga. Bruno Recchioni ancora stregato per i gialloblù che nel primo tempo avevano ritrovato in un sol colpo i gol su azione di Bianchimano e anche un doppio vantaggio che mancava da tempo immemore. Per l’ariete milanese due reti arrivate con azioni anche interessanti: la prima con un perfetto schema su calcio piazzato, palla mossa in orizzontale per Romizi, assist di testa di Tafa e girata perfetta dell’attaccante; il secondo con un’azione in linea a beffare una retroguardia molisana senza dubbio molto allegra. Peccato per quel tris annullato a Mavrommatis proprio sessanta secondi dopo con tap-in vincente da due passi.