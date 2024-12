Ilfattoquotidiano.it - Separazione carriere, via libera alla riforma in Commissione alla Camera: respinti tutti gli emendamenti. Testo in Aula il 9 dicembre

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

LaAffari Costituzionali dellaha concluso l’esame degli, al disegno di legge costituzionale sulladelledei magistrati, approvando il mandato ai relatori – il forzista Nazario Pagano, Francesco Michelotti di FdI e Simona Bordonali della Lega – a riferire in. Ilè atteso nell’emiciclo il 9per la discussione generale, mentre le votazioni dovrebbero cominciare da gennaio. Nelle ultime settimane, mentre attaccava i giudici per le decisioni sgradite sui migranti, il governo ha impresso un’accelerazione all’iter del provvedimento, dandogli la precedenza rispetto all’altracostituzionale in cantiere, quella sul premierato (già approvata dal Senato in prima lettura). Laquindi è stata convocata a oltranza, e in varie sedute notturne, per completare i lavori.